“بالفيديو” شيفروليه تحتفل بعيد ميلاد فورد موستنج بطريقة ساخرة

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت فورد موستنج للمرة الأولى في أبريل 1964 على يد هنري فورد الثاني، وفي شرف الذكرى الخامسة والخمسين للسيارة، حضّرت قناة يوتيوب العربية لشيفروليه مفاجأة ظريفة.

في الفيديو المرفق نرى حصان صغير يمثل موستنج أمام كعكة للاحتفال بعيد الميلاد 55، ولكن لا تكتمل حفلة الميلاد بدون هدية، وعند قيام الحصان بإطفاء الشمعات ينكشف الغطاء عن شيفروليه كمارو جديدة.. والرسالة المصاحبة: “بعض الأحلام تصبح حقيقة.. كل عام وأنت بخير أيها الحصان الصغير”.

ويُذكر أن فورد استغلت الذكرى لتقديم حزمة الأداء العالي 2.3 لتر لموستنج، والتي ترفع قوة محرك التيربو أربع سلندرات إلى 330 حصان بفضل بعض التحديثات الميكانيكية التي حسنت من تسارع السيارة كذلك.

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الاحتفالية الحقيقية هنا لعشاق موستنج ستأتي يوم قدوم شيلبي GT500 الجديدة لاحقاً هذا العام بمحرك V8 سعة 5.2 لتر بشاحن خارق “سوبرتشارجر” بقوة تتعدى 700 حصان.. لتستمر المنافسة العضلية الأزلية بين موستنج وكمارو.