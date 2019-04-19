كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل "رابيد E" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أستون مارتن عن سيارتها رابيد E، أول سياراتها الكهربائية بالكامل.

طورت رابيد E بالتعاون مع شركة Williams للهندسة المتقدمة، حيث تم الاستغناء عن المراوح العادية في المقدمة مما أتاح تصميم الشبك الأمامي بشكل خلية نحل، وكذلك بالنسبة للزجاج الأمامي مما يلعب دورًا هامًا في تقليل تدفق الهواء عبر هيكل السيارة. وتمت إعادة تصميم الهيكل السفلي كي ينساب الهواء المتدفق من مشتت الهواء الأمامي وصولاً إلى ناشر الهواء الخلفي الجديد والأكبر حجماً، مع الإطارات ذات السطح المقاوم للتدحرج، والمصنّعة خصيصاً من نوع بيريلي P Zero.

ومن الجانب الميكانيكي، تأتي رابيد E بنظام كهربائي قدرته 800 فولت، وستقوم البطارية بتزويد المحركين الكهربائيين في الجهة الخلفية للسيارة بالطاقة واللذين سيعملان بقوة تبلغ 610 حصان وعزم دوران مقداره 950 نيوتن.متر، بحيث تقطع مسافة 320 كم، و تتسارع هذه السيارة الكهربائية من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثواني ، وتبلغ السرعة القصوى 250 كم/س.