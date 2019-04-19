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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة ريفيان الأمريكية عن عزمها طرح 6 موديلات جديدة بحلول 2025، جميعهم سيارات بيك أب وSUV لعدم اهتمام الشركة ببناء موديلات سيدان.
مؤسس الشركة R.J سكارينج صرح ان هذه السيارات ستكون كبيرة نسبياً لكون الحجم الكبير مفضل في الأسواق حالياً.. ورغم انشغال الشركة بالعمل على خططها الخاصة، أكد سكارينج أن الشركة ستصنع موديلات لشركات أخرى كذلك.
سكارينج لم يوضح ولكن أشار إلى أن أحد هذه الموديلات متعلقة باستثمار من أمازون بقيمة 700 مليون دولار (2.6 مليون ريال)، ما يعني أن أمازون مهتمة ببناء سيارة كهربائية بمعاونة ريفيان، ربما تكون للتوصيل للعملاء.
ويُذكر أن جنرال موتورز عقدت محادثات في الماضي مع ريفيان ولكن هذه المحادثات فشلت، وقد لمح سكارينج أن السبب هو رغبة جنرال موتورز في جعل ريفيان حصرية لهم فقط.. مع ذلك الشركة لا تزال في حال ممتاز مادياً، حيث استلمت عشرات الآلاف من الطلبات المسبقة بالفعل على الموديلات الجديدة، وهو رقم مدهش باعتبار أن أولى السيارات لن تأتي قبل 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون ستستعين بشركة تنافس تيسلا لصنع سياراتها الكهربائية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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