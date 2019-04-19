سرقة 100 سيارة مرسيدس وسمارت باستخدام تطبيق بالجوال!

الخليج ٣٦٥ نت – تم سرقة 100 سيارة في مدينة شيكاغو الأمريكية عبر تطبيق Car2Go لتأجير السيارات، وقد ألقت الشرطة القبض على 16 فرد على الأقل لهم علاقة بالسرقات.

شرطة شيكاغو صرحت أن معظم السيارات تم استعادتها ولكن البعض لا يزال مفقوداً.. ويُذكر أن دايملر المالكة لمرسيدس أطلقت تطبيق Car2Go حول العالم للسماح للمستخدمين بتأجير سيارات مرسيدس بنز وسمارت، ويمكن فتح هذه السيارة عبر الهواتف الذكية.

قد تظن أن السيارات تم سرقتها عبر اختراق التطبيق على الهواتف ولكن في الواقع صرحت الشركة أن اللصوص استخدموا “أساليب احتيالية” أخرى بدون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقد أعلنت Car2Go عن تعليق خدماتها في شيكاغو مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات الرسمية، مع تأكيدها مرة أخرى لعدم وجود اختراقات إلكترونية أو سرقة لبيانات المستخدمين.