كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تعلن الكشف عن "هايلاندر 2020" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة تويوتا أول أمس الأربعاء، عن "هايلاندر 2020" الجيل الرابع الجديد كليًا عبر الانترنت بشكل رسمي، وذلك قبل تدشينها في معرض نيويورك للسيارات.

ترتكز هايلاندر 2020 على قاعدة عجلات Toyota New Global Architecture أو بشكل مختصر TNGA-K، وتتوفر بخمس فئات وهي: هايلاندر L ،هايلاندر LE، هايلاندر XLE، هايلاندر ليمتد، هايلاندر بلاتنيوم . داخلية السيارة مزودة بثلاثة صفوف من مقاعد الركاب، مع نظام ترفيه ومعلومات، وتأتي فئة بلاتنيوم مع شاشة قياس 12.3 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ومع نظام صوتي من JBL Premium يأتي مع 1,200 واط ومكون من 11 سماعة.

ستتوفر هايلاندر 2020 بخيارين من المحركات، محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 295 حصان و 375 نيوتن.متر من عزم الدوران، وفئة هجينة تجمع بين محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي يولدان معاً قوة من 240 حصان، على أن يتبعها إنتاج فئة هجينة بقوة 306حصان.