كم عدد لوحات السيارات الجديدة التي صدرت بالمملكة خلال ٢٠١٨؟

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت الإدارة العامة للمرور تقريراً يتضمن إجمالي عدد اللوحات الصادرة للسيارات في مختلف مناطق المملكة العام الماضي 1439هـ، وقد بلغت مليوناً و417 ألفاً و486 لوحة.
وقد سجل عدد اللوحات ارتفاعاً يعادل نسبة 1.5% مقارنة بعام 1438 والذي صدر فيه 1395709 لوحة، وكانت عدد لوحات السيارات الخصوصي 1118089 لوحة، أي بنسبة 78.9% من اللوحات الصادرة العام الماضي.
وجاء ترتيب مناطق المملكة فيما يخص عدد اللوحات، كالتالي:
- مكة المكرمة: 477856 لوحة، بنسبة 33.7%.
- الرياض: 419533 لوحة، بنسبة 29.6%.
- الباحة: 1243 لوحة، بنسبة 0.08%.
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