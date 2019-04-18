يمكنك الإطلاع الآن على صور المخالفات المرورية عبر “أبشر”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إطلاقها لخدمة الإطلاع على صور المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ لتقديم اعتراض إلكتروني في حالة عدم صحة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخها.

ويشمل ذلك المخالفات المسددة وغير المسددة، وإذا لم يتم معالجة الإعتراض خلال 7 أيام عمل من تسجيله يمكن مراجعة هيئة الفصل، أما إذا كان سبب الإعتراض غير موجود بالقائمة المتوفرة فيمكن كتابته في خانة مخصصة لذلك.