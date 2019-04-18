كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فوكس RS" تزود فورد موستانج 2020 بحرك خارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن موستانج 2020 عالية الأداء حصلت على محرك ايكوبوست مستمد من فورد فوكس RS.

ومن الخارج، لم تتغير السيارة كثيرًا، ولكن لتمييزها عن الفئات الأخرى حصلت السيارة على شبك أمامي أسود اللون، وجنوط قياس 19 إنش مع 4 مخارج للعادم ومشتت هواء خلفي أسود.

المحرك المستعار هو محرك 4 سلندر إيكوبوست سعة 2.3 لتر تيربو يولد قوة 330 حصان و 475 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة 20 حصان عن الفئة الأساسية البالغ قوتها 310 حصان. تتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثواني.

القوة الإضافية في موستانج 2020 نتيجة تحسينات في توزيع الوزن مما انعكس بشكل ايجابي على سيطرة السيارة الرياضية، كما تم تحسين نظام التعليق فيها.