اليك 4 أنواع من الإشارات المرورية يجب التقيد بها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة التقيد بالإشارات المرورية من قِبَل قائدي السيارات؛ حفاظاً على السلامة المرورية.
وكانت التغريدة، كالتالي: “الإشارات المرورية وُضعت من أجل الحفاظ على السلامة المرورية، فتقيّد بها”.
وبيّنت إدارة المرور أن هناك 4 أنواع للإشارات المرورية، وهي:
- الإشارات التحذيرية.
- الإشارات الإرشادية.
- الإشارات التنظيمية.
- إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة.
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