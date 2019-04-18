اليك 4 أنواع من الإشارات المرورية يجب التقيد بها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة التقيد بالإشارات المرورية من قِبَل قائدي السيارات؛ حفاظاً على السلامة المرورية.

وكانت التغريدة، كالتالي: “الإشارات المرورية وُضعت من أجل الحفاظ على السلامة المرورية، فتقيّد بها”.

وبيّنت إدارة المرور أن هناك 4 أنواع للإشارات المرورية، وهي: