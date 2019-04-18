اسباب تمنع خروج الهواء البارد من مكيف السيارة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع بداية فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الجو في منطقتنا العربية بشكل كبير، وهو ما يجعل استخدام مكيف السيارة من الأمور التي لا غنى عنها، لذا يبدأ قائدي السيارات في تشغيل المكيف بعد فترة كبيرة من توقفه في فصل الشتاء، ويفاجأ بعض قائدي السيارات بخروج هواء حار بدلاً من الهواء البارد المنعش.
ويقع كثير من السائقين في حيرة بسبب عدم درايتهم بسبب خروج الهواء الحار من المكيف على الرغم من أن السبب قد يكون بسيطاً، لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز الأسباب التي تمنع خروج الهواء البارد من مكيف السيارة، وهي كما يلي.
- قبل التوجه إلى مركز الصيانة لفحص المكيف، قم بالتأكد من تدوير وتغيير أزرار المكيف من نظام الساخن إلى البارد.
- بعض قائدي السيارات يسهون عند تشغيل المكيف من الضغط على زر الكمبروسور في السيارة لكي يعمل ويدفع بالهواء البارد.
- خلال فصل الشتاء ونتيجة لعدة عوامل يتسرب سائل المبرد “الفريون” ويتبقى جزء بسيط منه يكون غير قادر على تبريد مقصورة السيارة، لذا عليك الكشف لدى فني صيانة المكيف عن كمية الفريون والقيام بتزويده إلى النسبة المناسبة لتبريد السيارة.
- كمبروسر مكيف السيارة هو الجزء الرئيسي في نظام التبريد، وهو مثل أي جزء في السيارة قد يتعرض للأعطال أو انتهاء عمره الافتراضي، لذا عليك فحص الكمبروسر، لأنه قد يكون سبب عدم تبريد السيارة.
- قم بتنظيف أو تغيير فلتر المكيف مع بداية فصل الصيف، لأن هذه العملية من شأنها رفع نسبة البرودة داخل مقصورة السيارة.
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