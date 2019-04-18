اسباب تمنع خروج الهواء البارد من مكيف السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع بداية فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الجو في منطقتنا العربية بشكل كبير، وهو ما يجعل استخدام مكيف السيارة من الأمور التي لا غنى عنها، لذا يبدأ قائدي السيارات في تشغيل المكيف بعد فترة كبيرة من توقفه في فصل الشتاء، ويفاجأ بعض قائدي السيارات بخروج هواء حار بدلاً من الهواء البارد المنعش.

ويقع كثير من السائقين في حيرة بسبب عدم درايتهم بسبب خروج الهواء الحار من المكيف على الرغم من أن السبب قد يكون بسيطاً، لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز الأسباب التي تمنع خروج الهواء البارد من مكيف السيارة، وهي كما يلي.