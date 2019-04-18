اهمية مضخة زيت المحرك ومؤشرات تعطلها

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الزيت من العوامل الأساسية التي تساعد محرك السيارة في عمله بكفاءة عالية، كما يقوم بالمحافظة على المحرك من التلف، عن طريق الانتشار في المحرك وتزليج القطع المعدنية داخله مما يمنع احتكاكهم، كما يقوم الزيت بخفض حرارة المحرك وتنقيته من الشوائب.

ولكي يؤدي الزيت عمله في المحرك بكفاءة عالية، كان من الضروري أن يتواجد في منظومة السيارة مضخة من شأنها نشر الزيت في كل أجزاء المكينة، هذه المضخة (طرمبة الزيت) تعمل على دفع وانتشار الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، وهو ما يساعد في عمل الزيت وانتشاره في كامل أجزاء المحرك.

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لكن في بعض الأحيان قد تتعرض مضخة زيت المحرك للأعطال، وهو ما يعرض محرك السيارة إلى المشاكل والأعطال والتلف، لذا نقدم لكم اليوم مؤشرات تعرض مضخة زيت المحرك للتلف.

عند صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك.

ظهور لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة، لكن في هذه الحالة قد يكون السبب تلف مضخة الزيت أو نقص حاد في زيت المحرك.

حال مواكبة الحالتين السابقتين ارتفاع في درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، فتأكد عزيزي القارئ بأن مضخة الزيت لم تعد تعمل بالشكل المطلوب وقد تعطلت.

يوجد في طبلون بعض السيارات مؤشر ضغط زيت المحرك، يجب ملاحظته فلو كان متدني من الضروري أن تعلم بأن المضخة لم تعد تعمل.

في جميع الأحوال يجب الانتباه إلى ظهور أي من هذه المؤشرات في سيارتك والتوقف على الفور، لخطورة تلف مضخة الزيت أو نقص الزيت في محرك سيارتك، وإرسال سيارتك لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.