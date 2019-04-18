“بالفيديو” المواطن ناصر البقمي ذو الـ 50 عاماً يبلغ قمة جبل كرا في ساعتَيْن

الخليج ٣٦٥ نت – استطاع المواطن “ناصر البقمي” ذو الخمسين عاماً طلوع جبل كرا عبر دراجته الهوائية “سيكل”، وكان ذلك بهدف نشر رسالة الدراجين، وكسر حاجز الصعود إلى القمة.

وقال “البقمي”: “لقد راودتني فكرة الطلوع إلى جبل كرا المعروف بطريق الهدا عبر دراجتي الهوائية “سيكل” منذ سنوات في سبيل خوض المغامرة التي تحفها الكثير من المتاعب، وقد تحقق لي هذا الحلم بفضل الله، كما وجدت طيلة مسيرتي التشجيع والتصفيق من العابرين في الطريق ذاته، وقد كانت المهمة صعبة للغاية وشاقة وليس كما يتخيلها البعض؛ فالصعود على متن دراجة هوائية يتطلب منك بذل جهد كبير للوصول إلى القمة، كما أضاف “الرحلة انطلقت قبل نقطة تفتيش الكر بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات مستخدماً دراجتي الهوائية، وقطعتُ مسافة إجمالية تقدر بـ36 كم حتى الوصول إلى قمة الجبل، واستغرقت الرحلة قرابة الساعتين والنصف الساعة”.

وأشار إلى أن هدفه إيصال رسالة إلى المسنين بأن الرياضة ليست مخصصة لأعمار محددة، إلى جانب رفع شعار فريق دراجي الشرائع الذي يُعدُّ أحد أعضائه، وقدَّم شكره وتقديره إلى الكابتن “تركي الكراني” قائد فريق دراجي الشرائع بمكة الكابتن والكابتن “أيمن باخدلق” المحفز الأول له.