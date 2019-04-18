كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة عمرها 70 عاما تُباع في مزاد بأكثر من 7 مليون جنيه.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المزاد الذي أقيم في صالة مزادات "بارت جاكسون" بمنطقة "بالم بيتش" الأمريكية بيع السيارة "بويك سوبر 8" إنتاج عام 1947 بأكثر من 7 مليون جنيهن وهذه السيارة عمرها 70 عاما.

بلغ سعر السيارة "بويك سوبر 8" إنتاج عام 2012 في المزاد 412 ألف دولار( أي ما يعادل 7 ملايين و 90 ألف جنيه مصري تقريباً)، وهو رقم يصعب تخيله على حد وصف موقع "موتور تريند المتخصص في عالم السيارات.

وتعمل السيارة بمحرك سعة 6.2 لتر بقوة 580 حصانا وعزم شدته 550 رطلا لكل قدم مكعب.

في الوقت نفسه تم بيع السيارة "لكزس إل.إف.أيه" إنتاج 2012 بسعر 352 ألف دولار(أي ما يعادل 6 ملايين و 60 ألف جنيه مصري تقريباً)، وهو ما يبدو لأول وهلة سعرا منخفضا نسبيا خاصة وأن السيارة لم تقطع أكثر من 8000 كيلومتر منذ خروجها من المصنع، في حين كان سعرها عند بيعها لأول مرة 375 ألف دولار(أي ما يعادل 6 ملايين و 450 ألف جنيه مصري تقريباً).

وكانت هذه السيارة واحدة من 170 تم إنتاجها من هذا الطراز للسوق الأمريكية.

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ويعني هذا أن هذه السيارة ليست نادرة بنفس درجة نسخة "لكزس إل.إف.أيه نوربورجرينج" التي تم إنتاج 15 سيارة فقط منها.

وقد تم بيع واحدة من هذه النسخة في صالة سوثبي للمزادات بسعر 885 ألف دولار ( أي ما يعادل 15 مليون و230 ألف جنيه مصري تقريباً).

وكانت هذه السيارة قد قطعت 86 كيلومتر فقط منذ خروجها من المصنع.

وكانت ثالث اغلى سيارة في مزاد "بالم بيتش 2019" بصالة مزادات "باريت جاكسون" هي "ماكلارين 720 إس" إنتاج 2018 والتي تم بيعها بسعر 324 ألف و500 دولار، (أي ما يعادل 5 ملايين و600 ألف جنيه مصري تقريباً) .

وهذه السيارة مزودة بمحرك شحن تربو مزدوج بقوة 710 حصان وسعة 4 لترات وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتر في الساعة.

ولم يجد أول مالك لهذه السيارة الوقت لاستخدامها حيث قطع بها 530 كيلومتر قبل طرحها للبيع في المزاد.