كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا السعر.. مرسيدس تستعد لطرح CLA الكوبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة مرسيدس طرح سيارة CLA الكوبيه الجديدة في مايو القادم بسعر يبدأ من 31 ألف و475 يورو( أي ما يعادل 610 ألف جنيه مصري تقريباً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من السيارة الكوبيه رباعية الأبواب يأتي بطول 4.69 متر، كما أنه يتمتع بالمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة المقاعد الخلفية بفضل زيادة طول قاعدة العجلات حوالي 3 سم عن الجيل السابق، في حين زادت سعة صندوق الأمتعة لتصل إلى 460 لترا.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة CLA الكوبيه المدمجة محركات بنزين وديزل رباعية الأسطوانات تغطي نطاق قوة يمتد بين 116 حصان و 225 حصان.

وتتراوح السرعة القصوى للسيارة CLA الكوبيه بين 205 و 250 كلم/س، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 3.8 لتر من الديزل/100 كلم و6.5 لتر/100 كلم من البنزين.