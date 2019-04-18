كيا هابا نيرو الاختبارية كروس أوفر كهربائية ذاتية القيادة من المستقبل!

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت صناعة السيارات تغيرات ملحوظة في الأعوام الأخيرة بينما نتجه لمستقبل يهدف نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، ونظراً لملاحظة كيا لهذه الصيحة، تجسدت استجابتها اليوم بمعرض نيويورك للسيارات عبر تدشين نموذج هابا نيرو الاختبارية.

لقبت كيا سيارتها الاختبارية الجديدة بأنها “نظرة عميقة نحو مستقبل التنقل”، حيث أنها كروس أوفر كهربائية تدعم المستوى الخامس والأخير من القيادة الذاتية، فقد تم تصميمها بواسطة ستوديو كيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية لتحصل على خارجية مبسطة بيضاء ذات عدة تدعيمات رمادية يمتد بعضها إلى الشبك الأمامي لنرى واجهة تشبه خطم أسماك القرش مع عدة خطوط سوداء لامعة تشبه الأسنان.

أما عن مميزات هابا نيرو الاختبارية التصميمية، فهي تتضمن ألواح ديناميكية متباينة حمراء مع أبواب أجنحة الفراشات وأربعة مقاعد بالمقصورة، ألواح حماية ألمنيوم سفلية، خطافات سحب، عجلات 20 إنش ذات زخارف حمراء، وأضواء نهارية ذات ومضات تشبه ضربات القلب بشكل فريد من نوعه.

يستمر التصميم المميز بالمقصورة المكسوة بلون احمر بركاني، مع مقاعد أمامية مصنوعة من خامات خاصة والتي تبدو كما لو كانت تطفو أعلى الأرضية ذات الأشكال الهندسية المتعددة، مع التخلي عن مقابض القير والشاشات التقليدية، حيث تم استبدالها جميعاً بشاشة علوية مستقبلية بكامل عرض الزجاج الأمامي يتم التحكم بها عبر شاشة عدادات تفاعلية من الاكريليك مع مستشعر ضوئي، حيث يختي المقود وشاشة التحكم عند دخول نمط القيادة الذاتية، ما يسمح بزيادة المساحة المخصصة للركاب كي يسترخوا أثناء مشاهدة أي شيء بالشاشة الكبيرة.

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يضم النموذج الاختباري أيضاً نظام قيادة كيا للتكيف اللحظي مع المشاعر، والذي يقوم بتخصيص وتعديل المقصورة حسب حالة السائق الشعورية، مع استخدام الذكاء الاصطناعي وكاميرات مراقبة حركة الأعين لأجل بث فيديو لما يوجد خلف السيارة بالزجاج الأمامي عندما ينظر السائق إلى أماكن المرايا الجانبية.

هذا ولم تعلن كيا الكثير من تفاصيل أداء هابا نيرو، ولكنها أكدت قدومها باثنين من المحركات الكهربائية بالكامل المثبتة بالمحاور الأمامية والخلفية للحصول على دفع رباعي ومدى 483 كم بشحنة واحدة.