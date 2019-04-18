كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لنكولن تكشف عن أصغر سيارتها "Corsair" الجديدة كلياً (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة لنكولن، عن سيارتها الجديدة كلياً Corsair التي تعد أصغر سيارتها الكروس أوفر حجمًا، وذلك أثناء مشاركتها في معرض نيويورك.

تستمد كورسير تصميمها من شقيقتها نافيجيتور 2019 و افياتور 2019، كما تتوفر فيها خمس وضعيات للقيادة وهي: Normal، وExcite، وSlippery، وDeep Conditions، وConserve. المقصورة الداخلية تأتي قياسياً مع شاشة لنظام الترفيه والمعلومات حجمها 8 إنش تعمل باللمس، وتتوفر اختيارياً بحجم 12.3 إنش، مع تطعيم الكسوة الداخلية بالخشب مما أضفى عليها فخامة وأناقة.

ستتوفر السيارة بخيارين من المحركات، محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان وعزم 315 نيوتن-متر، ومحرك 4 سلندر سعة 2.3 لتر بقوة 280 حصان وعزم 420 نيوتن-متر، بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

من المتوقع أن يتم البدء في بيع لنكولن كورسير الجديدة كلياً في نهاية العام كموديل 2020.