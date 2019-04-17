كيا ستينجر GTS الإصدار المحدود تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كيا ستينجر هي واحدة من أكثر الموديلات المثيرة للعلامة الكورية، وإن تباطأت مبيعاتها مؤخراً، وتهدف كيا لإشعال الاهتمام مجدداً بهذه السيارة عبر تقديم ستينجر GTS الإصدار المحدود.

وتتميز السيارة بطلاء برتقالي ملفت للنظر وخاص لهذا الموديل، مع استخدام واسع لألياف الكربون لأغطية المرايا وفتحات التهوية الجانبية والأماكن المحيطة بشبكة التهوية.

التغييرات الداخلية محدودة وتشمل مادة ألكانترا الفاخرة على المقود والكونسول الأوسط، مع سقف شمسي كهربائي وشاحن لاسلكي للهواتف ونظام صوتي فاخر من طراز Harman\Kardon بـ 720 واط.

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وتتوفر ستينجر GTS الجديدة بنظام دفع رباعي ديناميكي جديد يضمن توفير تجربة قيادة أفرب لنسخة الدفع الخلفي، عبر إرسال 60% من القوة للعجلات الخلفية، وعند تشغيل وضعية قيادة “سبورت”، يتم إرسال 80% من القوة للخلف، ويصل الأمر لـ 100% عند تشغيل وضعية “دريفت”.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم دوران 509 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات، بأنظمة دفع رباعي وخلفي حسب الاختيار.

وسيقتصر إنتاج الإصدار على 800 وحدة فقط مع خروج أول سيارة من المصنع هذا الربيع، ليبدأ سعرها من 44,000 دولار (165,000 ريال) لنسخ الدفع الخلفي و46,500 دولار (174,000 ريال) للدفع الرباعي.