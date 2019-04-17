تدشين هيونداي فينيو 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد التشويقات الأخيرة، كشفت هيونداي أخيراً عن كروس أوفر فينيو 2020 الجديدة كلياً بمعرض نيويورك للسيارات 2019.

تأتي فينيو 2020 بواجهة ذات شبك جريء مغزلي يقع بين مصابيح LED أمامية مكعبة الشكل وأضواء LED نحيفة مع رفارف منبعجة وخطوط توحي بالثقة، إلى جانب وجود عجلات 15 أو 17 إنش، وتوفرها بثمانية ألوان شبابية تتضمن الأسود والأبيض والأزرق والرمادي والأخضر والأزرق والأحمر والفضي، كما يمكن اختيار الحصول على سقف بلون مختلف مع فتحة سقف كهربائية وزجاج نوافذ خلفي مظلل.

تقع فينيو أسفل طراز كونا في طرازات كروس أوفر هيونداي، فهي تأتي بطول 4,036 ملم وعرض 1,770 ملم مع ارتفاع 1,565 ملم وبقاعدة عجلات 2,520 ملم.

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أما المقصورة فتأتي بشكل قياسي مع مقود مغطى بالجلد، شاشة نظام معلوماتي 8 إنش يدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي مع منافذ شحن USB وكاميرا رؤية خلفية بجانب شاشة عدادات 3.5 إنش، بجانب توفر العديد من أنظمة مساعد السائق مثل تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية، مع رصد البقعة العمياء ومراقبة انتباه السائق.

هذا وقد أعلنت هيونداي أن فينيو قادمة بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر محدث لتحسين كفاءة استهلاك الوقود مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي ذكي متعدد النقلات مع دفع أمامي، على أن تبدأ الأسعار عند 18,000$ (67,500 ريال) تقريباً.