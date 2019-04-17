“تفاصيل” أرامكو تشتري 17% من “هيونداي أويل بنك الكورية” بقيمة 4.69 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أرامكو السعودية” في بيان صحفي، أن شركة “أرامكو فيما وراء البحار بي في” قامت بشراء حصة تبلغ 17% من شركة “هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية” للزيوت التابعة لشركة “هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة” بقيمة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار “ما يعادل 4.69 مليار ريال”، مبينة أن استثمار الشركة في “هيونداي أويل بنك” يعزز جهودها في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.

وقالت الشركة: “إن شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط تأسست في عام 1964، وتقع مرافقها الرئيسية في مجمع دايسان الذي يضم معمل تكرير متكامل بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يومياً”، وأضافت أن محفظة أعمال شركة “هيونداي أويل بنك” والشركات الخمس التابعة لها تشتمل على أعمال “التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة لمحطات الوقود”.

يُذكر أن شركة “أرامكو فيما وراء البحار بي في” تتبع شركة أرامكو السعودية، حيث تُشكل استثماراتها ومشاريعها المشتركة جزءاً لا يتجزأ من منظومة أرامكو السعودية العالمية.