كتب: باسل الحلواني
قال أسامة محمود، مدير قطاع التسويق بشركة أوتو جروب، الموزع المعتمد لسيارات بروتون، ورينو، وكيا، وسكودا، إن مبيعات السيارات في مصر سوف تشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الثاني من 2019، بعد انتهاء حالة الركود التي أصابت السوق.
وأضاف "محمود"، أن تأثير حملات مقاطعة الشراء قد أنتهى، بعدما قامت الشركات بتخفيض
وأوضح أن المستهلك بات أمامه العديد من الخيارات في ظل العروض المقدمة حاليا من الشركات، سواء الخاصة بما قبل البيع، أوخدمات ما بعد البيع، والتي أصبحت عنصرا أساسيا
وكشف "محمود"، عن خطة "أوتو جروب"، خلال المرحلة القادمة، والتي تتضمن توسعات جديدة، لعل أبرزها حصول الشركة على توزيع العلامة التجارية "سكودا"، من قبل وكيلها المحلى "كيان إيجيبت"، والتي سيتم تخصيص صالة عرض مستقلة لها، إلى جانب صالات العرض المتخصصة الأخرى الخاصة بـ"أوتو جروب".
وصرح مدير قطاع التسويق بـ"أوتو جروب"، بأن الشركة بصدد تقديم عروضاً جديدة للعملاء، سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تسويق "أوتو جروب": تحسن مبيعات السيارات خلال النصف الثاني من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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