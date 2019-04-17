“65 صورة” تدشين مرسيدس GLS 2020 الجديدة كلياً كأفخم SUV من الصانعة الألمانية!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض نيويورك للسيارات، كشفت مرسيدس اليوم عن طراز GLS الجديد كلياً التي تعد أفخم SUV من مرسيدس في تاريخها، حيث تأتي بشكل مباشر لمنافسة بي ام دبليو X7.

تأتي GLS 2020 أطول من موديلها السابق بفارق 77 ملم مع زيادة العرض 22 ملم وحجم قاعدة العجلات 60 ملم لتكون بقياس 3,137 ملم، مما يجعلها توفر متسع من المساحة لركاب الصف الثاني والثالث، حيث يسع الأخير الركاب الذين يصل طولهم إلى 1.94 متر.

تدعم كافة المقاعد كافة الصفوف تعديل الوضعية بشكل كهربائي أثناء توفير مساحة رحبة للغاية ومستوى راحة متميز، مع إمكانية طي مقاعد الصفوف الأخيرة عند عدم الحاجة لزيادة مساحة حقيبة الأمتعة التي تصل إلى 2,400 لتر، مع وجود خيار للحصول على GLS مع 7 مقاعد، أو 6 فاخرة للمرة الأولى.

كشفت مرسيدس أيضاً عن فئة GLS 580 4Matic الجديدة من نوعها، والتي تأتي مع محرك V8 سعة 4 لتر متصل بنظام EQ Boost الكهربائي ذو قدرة 48 فولت مع مولد مدمج ليكون بقوة إجمالية قدرها 489 حصان وعزم 700 نيوتن.متر، حيث يضيف النظام الكهربائي 21 حصان و 250 نيوتن.متر إضافية للـSUV لفترات قصيرة من الوقت حسب الحاجة.

Advertisements

تتضمن خيارات المحركات أيضاً محرك 6 سلندر 3 لتر بقوة 367 حصان وعزم 500 نيوتن.متر، بجانب اثنين من محركات 6 سلندر ديزل سعة 2.9 لتر بقوة 286 حصان و330 حصان مع عزم 600 أو 700 نيوتن.متر، حيث تتصل كافة المحركات بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات بدفع رباعي ذكي متكيف لتحسين القيادة بالطرق الوعرة.