جينيسيس مينت الاختبارية تكشف لنا مستقبل سيارات الهاتشباك الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد العديد من الصور التشويقية، كشفت جينيسيس أخيراً عن نموذج مينت الاختبارية الجديدة كلياً.

تبدو مينت الاختبارية وكأنها نسخة جينيسيس من هيونداي فيلوستر، حيث تحمل الهاتشباك الكهربائية واجهة أمامية ديناميكية ذات مصابيح LED وشبك صغير للغاية بجانب رفارف عضلية وخلفية ذات شكل كروي غريب بعض الشئ.

يضم التصميم أيضاً وجود اثنين من الأبواب الخلفية التي تفتح لأعلى في اتجاه الخلف فيما تعرف باسم أبواب المقصات، حيث يسمح البابين بفتح منطقة تخزين كبيرة خلف المقاعد الأمامية، فيما نجد بالخلف مصابيح LED نحيفة متصلة بشريط نحيف مع عجلات ذات 5 أعمدة وسقف زجاجي بانورامي إلى جانب منافذ هواء سفلية بكامل طول المقصورة لتبريد البطارية.

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يستمر التصميم الفريد بالمقصورة عبر الجلد ذو اللون البني المميز مع مقعدين يوجد بينهما كونسول وسطي قابل للغلق عند عدم الحاجة له، ورغم أن المقصورة خالية من أي ذراع تحكم بناقل السرعة، إلا أن المقود الأنيق محاط بستة شاشات لنظام الترفيه المعلوماتي مع شاشة سابعة مدمجة بالمقود.

هذا ونظراً لكون طراز مينت يعد محض نموذج اختباري، لم تعلن جينيسيس عن أغلب تفاصيله، رغم تأكيدها قدمها بمدى 322 كم بالشحنة الواحدة مع نظام شحن سريع بقدرة 350 كيلوواط.