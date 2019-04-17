للشهر السابع على التوالي.. تراجع مبيعات السيارات بدول الاتحاد الأوروبي

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات المعلنة من رابطة مصنعي السيارات بأوروبا، خلال الربع الأول من
ويأتي هذا التراجع الجديد ليمثل فصل جديد من أزمة تراجع المبيعات، التي يشهدها قطاع السيارات داخل دول الاتحاد الأوروبي للشهر السابع على التوالي.
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