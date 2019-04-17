جيلي بريفيس الاختبارية الفاخرة تستعرض مستقبل مالكة فولفو!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض شنغهاي للسيارات 2019، كشفت جيلي عن نموذج بريفيس “Preface” الاختباري الجديد، والذي يعطينا نظرة على مستقبلها في الأعوام المقبلة.

تأتي بريفيس لتكون أول سيارة سيدان رياضية فاخرة من العلامة الصينية، مستعرضة تطور وتوسع لغة التصميم الأنيقة، كي تعطينا لمحة عن السيارات التي تنوي مالكة علامة فولفو السويدية إطلاقها خلال العامين المقبلين، مع التركيز على الرقي والانتشار العالمي.

يقدم نموذج بريفيس الاختباري واجهة أمامية أنيقة ذات شبك كبير أعرض وأطول من السابق، بجانب وجود خطوط سوداء عمودية مضافة لتعطي إيحاء بأن شعار جيلي يطفو في وسطها، بجانب وجود مصابيح LED نحيفة ومنافذ هواء سفلية جذابة، في حين نرى بالأعلى غطاء محرك منحوت وهيكل يتميز بسلاسة خطوطه مع أبواب تفتح للخارج بنوافذ دون إطارات ومقابض أبواب مدمجة بألواح الأبواب.

تتضمن الخصائص التصميمية المميزة الأخرى وجود مرايا جانبية ديناميكية مع توجه عمودي بالجزء الخلفي وعدة لمسات كرومية، إضافة لوجود عجلات مصممة بشكل ديناميكية داخلها أقراص مكابح برونزية اللون.

Advertisements

يستمر الرقي والفخامة بالتصميم داخل المقصورة مزدوجة الألوان ذات اللمسات البرونزية والكونسول الوسطي الطافي، في حين أن المقود يتميز بكونه سداسي الأضلاع ويوجد خلفه اثنين من الشاشات المثبتة أعلى لوحة القيادة.

هذا ولم تكشف جيلي الكثير من مواصفات النموذج الاختباري التقنية، ولكنها أكدت قدوم بريفيس على منصة CMA المطورة بالتعاون مع فولفو، وهي ما يتم استخدامها في سيارات علامة لينك آند كو التابع لجيلي أيضاً، إلى جانب سيارات فولفو ذاتها مثل XC40، ولكن بالنظر إلى طريقة تصميم المقصور ووجود بطارية أسفل أرضية النموذج الاختباري، فمن المؤكد أنه كهربائي بالكامل.