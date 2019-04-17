لينكون كورسير 2020 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لينكون الستار عن كورسير 2020 الجديدة كلياً، والتي ستحل محل موديل MKC قبل تدشينها الرسمي في معرض نيويورك للسيارات.

كورسير الجديدة هي SUV أصغر من نافيجيتور كاملة الحجم وافياتور ذات الصفوف الثلاثة من المقاعد، بتصميم مألوف يعبر عن هوية لينكون، مثل شبكة التهوية المستقيمة في المقدمة ومصابيح خلفية ممتدة على عرض السيارة بأكملها.

وتعتمد السيارة على نفس منصة فورد اسكيب، وتستمد قوتها إما من محرك تيربو أساسي سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 250 حصان وعزم دوران 372 نيوتن.متر، مع توفر محرك تيربو آخر 2.3 لتر بقوة 280 حصان وعزم دوران 420 نيوتن.متر، الاثنان متصلان بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي، مع توفر خيار الدفع الرباعي.

هدف لينكون من هذه السيارة هو توفير تجربة فاخرة حقيقية في فئة SUV، مع داخلية هادئة للغاية بفضل نظام كتم الصوت المفعل ولوحة القيادة مزدوجة الجدران، والتي تضمن عدم انتقال اهتزازات المحرك إلى المقصورة.

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وتشمل مزايا السيارة الأخرى نظام أوديو بـ 14 مكبر صوت ومقاعد بـ 24 وضعية مختلفة مع خاصية المساج، وشحن لاسلكي للهواتف وواي فاي، مع إمكانية استخدام الهاتف الذكي لفتح السيارة عبر تطبيق.

وستبدأ مبيعات لينكون كورسير 2020 الجديدة هذا الخريف مع الإعلان عن الأسعار قبل ذلك بقليل، ولكن من المتوقع رؤية ارتفاع ضئيل عن سعر MKC الحالية التي تتراوح بين 34,000 و47,000 دولار (127,000 إلى 176,000 ريال).