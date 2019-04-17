تويوتا هايلاندر 2020 الجديدة تكشف نفسها بتصميم مستوحى من راف 4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن هايلاندر 2020 الجديدة كلياً في معرض نيويورك للسيارات بتصميم مستوحى من راف 4 الأصغر حجماً، مع تقنيات جديدة ونسخة هجيبة أكثر كفاءة.. وتؤكد تويوتا أنه مقارنة بالموديل السابق، هايلاندر الجديدة هي سيارة أكثر سلامة وراحة وموثوقية وجودة، مع اعتمادها على منصة TNGA-K الجديدة للشركة.

ونبدأ بالشكل الخارجي.. هايلاندر بطبيعتها هي SUV عائلية ولكن اهتمت الصانعة اليابانية بإعطائها مظهراً أكثر قوة وأناقة مع تحسين كفاءتها الايروديناميكية، لخفض صوت الرياح وتحسين الثبات.. وتأتي السيارة بشبكة تهوية سوداء بزخرفات فضية او كرومية حسب النسخة، مع جنوط 20 إنش للنسخة الأرقى.

الجيل الرابع الجديد أطول من الموديل السابق بـ 2.36 إنش، ما يعني مساحة أرحب في المقصورة، مع إمكانية دفع الصف الثاني من المقاعد للأمام بـ 1.2 إنش لتوفير مسافة أوسع بينه وبين الصف الثالث.

مولدات الطاقة

تويوتا قررت الإبقاء على محرك هايلاندر الحالية سعة 3.5 لتر بست سلندرات بقوة 295 حصان للنسخة البترولية، ولكن النسخة الهجينة حصلت على مولد طاقة جديد يجمع بين محرك أربع سلندرات سعة 2.5 لتر مع موتورين كهربائيين بغرض تحسين الكفاءة، بقوة إجمالية 240 حصان واستهلاك 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وهو تحسن 17% عن الجيل السابق، مع توفر أنظمة دفع رباعي أو ثنائي في النسختين.

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الراحة هي كل شيء

وتتمتع هايلاندر 2020 بالعديد من المزايا المريحة مثل سطوح أنعم في الداخلية وشاحن لاسلكي وإضاءة LED داخلية جديدة والمزيد، وبالنسبة للتقنيات فتشمل تطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو وواي فاي، كله بشكل قياسي في جميع النسخ.

بالنسبة لنسخة L الأساسية فتأتي بجنوط 19 إنش ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بثلاث مناطق ومقعد سائق كهربائي بـ 8 وضعيات مختلفة ونوافذ كهربائية وشاشة عرض لمسية 8 إنش ومصابيح أمامية وخلفية LED.

إذا ذهبنا لنسخة بلاتينوم الأغلى ثمناً فتأتي بجنوط 20 إنش وشاشة عرض متعددة الخصائص 12.3 إنش مع إمكانية تدفئة الصف الثاني من المقاعد، وسقف قمري بانورامي ومسّاحات أوتوماتيكية للزجاج الأمامي بإمكانها استشعار الأمطار، وجلود مثقوبة فاخرة للمقاعد.