نيسان GT-R 2020 إصدار الذكرى الخمسين تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت نيسان بمرور خمسين عاماً على GT-R الأسطورية بتقديم إصدار GT-R الذكرى الخمسين الخاص، بتعديلات خارجية مثيرة مثل شرائط جريئة تقديراً لسيارات سباق GT-R على مدار التاريخ وعدة تجميعات مختلفة من الألوان، مثل الأبيض مع شرائط حمراء، أو الفضي مع شرائط بيضاء، والأكثر إثارة بينهم هو عودة اللون الأزرق Bayside.

هذا اللون الأزرق البراق أصبح أيقونياً مع سكاي لاين R34 GT-R، والذي سيتم جمعه مع شرائط بيضاء.. كما نرى شارات الذكرى الخمسين في الخارجية كذلك مع لمسات زرقاء على العجلات لتمييز السيارة.

التغييرات جمالية في المجمل، ولكن نيسان قدمت بعض تحديثات الأداء المحدودة لمجال GT-R 2020 بأكمله.. قوة الموديلات القياسية ستبقى كما هي عند 565 حصان، مع قوة 600 حصان لإصدار المضامير و GT-R نيزمو، ولكن محرك V6 سعة 3.8 لتر حصل على شواحن توربينية جديدة لتحسين الاستجابة في السرعات المنخفضة مع زيادة كفاءة استهلاك الوقود بـ 5%، كما تم ضبط نظام التعليق لتحسين الثبات عند المنعطفات.

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الباحثون عن المزيد من الأداء فعليهم النظر لـ GT-R نيزمو، والتي حصلت على بعض التحديثات المحدودة كذلك لـ 2020، مثل إضافة ألياف كربونية على المصدات والرفارف والسقف وصندوق الأمتعة والجناح الخلفي لخفض الوزن الإجمالي بـ 10.5 كيلوجرام، مع بعض التحديثات الأخرى لباقي المكونات لخفض الوزن بـ 20 كيلوجرام.

وننتظر إعلان نيسان عن أسعار وموعد طرح GT-R الذكرى الخمسين، وموديلات GT-R 2020 المحدثة في الفترة المقبلة، فتابعونا للمزيد.