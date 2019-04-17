فورد تحتفل بعيد ميلادها الـ55 على طريقتها الخاصة

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تحتفل شركة فورد بعيد ميلادها الـ55 بالكشف عن أيقونتها Mustang، وتحمل السيارة الجديدة اسم Mustang High Performance Package.

وتأتي السيارة بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 330 حصان/474 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويفترض أن تصل بالسيارة إلى تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س.

وتضم حزمة التجهيزات High Performance مجموعة عادم رباعية المخارج ومكابح فائقة الأداء مع جنوط قياس 19 بوصة وقفل تفاضلي على المحور الخلفي.

وتعتمد السيارة الجديدة على عناصر الإيروديناميكية ومنها المشتت الأمامي GT، كما تتميز السيارة من خلال طلاء المرايا الخارجية باللون الرمادي والشريطين على غطاء حيز المحرك وحليات مصنوعة من الألومنيوم على لوحة القيادة في المقصورة الداخلية.