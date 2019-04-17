كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميني تستعد لطرح سيارة JCW GP.. أقوى سيارة رياضية صغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة ميني الألمانية لطرح سيارة "JCW GP"، التي ستصبح أقوى سيارة رياضية صغيرة على الإطلاق.

وبحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربي، فإن السيارة الجديدة تمتلك "JCW GP" هيكل رياضي يحمل روح مركبات "mini cooper"، ومزود بفتحات هوائية كبيرة في مقدمته وعلى جانبيه، وجناح هوائي مزدوج من الخلف، ستساعد جميعها على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

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كما ستقدم المركبة الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED، وعجلات رياضية بمقاس 15 إنشا، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، فيها مقاعد رياضية أيضا.

وسيؤمن أداء السيارة القوي نظام دفع أمامي ورباعي، ومحرك توربيني بسعة لترين، وعزم 300 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/ساعة.

ومن المتوقع أن تنتج ميني عددًا محدودًا يقدر بـ 3000 نسخة من هذه السيارة، ستبدأ بطرحها في الأسواق أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.