شيفروليه تراكر وتريل بليزر 2020 الجديدة تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن سيارتي SUV جديدتين كلياً في معرض شانغهاي للسيارات، وهما تراكر SUV الصغيرة وتريل بليزر كومباكت، تحديداً نسخ ريدلاين الرياضية منهما، والهدف هو توثيق وتقوية حضور شيفروليه في الصين، ثاني أكبر سوق للشركة في العالم.

وصرح ستيوارت نوريس، مدير تصميم الـ SUV لشيفروليه: “تريل بليزر وتراكر يأخذانا للفصل القادم من تصميم الـ SUV لشيفروليه، حيث يثبت الموديلان تأكيد الشركة وتركيزها على الأداء والقدرة العالية في عائلة الـ SUV”.

وبينما يبدو الموديلات متشابهان، توجد بعض الاختلافات بينهما بخلاف الحجم.. ونبدأ بتريل بليزر، والتي تتمتع بمظهر جريء ومصابيح أمامية LED منفصلة وعمود C رياضي ومصابيح خلفية أفقية وتصميم “السقف الطافئ” بفضل عواميد A المطلية بالأسود والزخرفات السوداء التي تدخل في عواميد C.

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بالانتقال لتراكر، فهي تبدو جريئة كذلك ولكن بدرجة أقل من تريل بليزر، خاصة مع إضافة نافذة جانبية ثالثة لجعلها أكثر عملية من الموديل الآخر، ومن المتوقع أن هذه السيارة تمهد لموديل تراكس الجديد كلياً للأسواق العالمية.

كما ذكرنا بالأعلى، تم تقديم نسخ ريدلاين من الموديلين، ما يعني إضافة شعارات شيفروليه سوداء وشبكة تهوية سوداء كذلك بفتحتي هواء وجنوط أسود 17 إنش مع لمسات خارجية حمراء.

ويُذكر أن قائمة السيارات المعروضة لشيفروليه في شانغهاي تشمل مونزا الجديدة كلياً واونيكس وماليبو XL وايكوينوكس وترافيرس واورلاندو وكامارو ZL1 والمزيد.