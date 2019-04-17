تقليد مرسيدس GLA الصيني تُعرض في شانغهاي

الخليج ٣٦٥ نت – لاندويند هي علامة صينية اشتهرت في الماضي بتقليدها لرينج روفر ايفوك في قضية شهيرة، وقد طرحت الشركة موديل Xiaoyao في السوق الصيني العام الماضي، والذي سريعاً لُقب بـ “GLA الصينية”.

وتعرض الشركة الكروس أوفر حالياً في معرض شانغهاي للسيارات، وبعد تفحصها يمكننا إدراك أنها ليست تقليداً حرفياً لـ GLA مع مقدمة خاصة بها وخلفية مختلفة قليلاً، وإن كثرت التشابهات الخارجية بينهما.. بينما في الداخلية نلاحظ أن Xiaoyao لديها مقود مسطح من الأسفل وشاشة لمسية 8 إنش على شكل تابلت لنظام المعلومات الترفيهية وكونسول أوسط واسع.

وتستمد السيارة قوتها من محركي تيربو سعة 1.5 لتر بأربع سلندرات، بقوة 150 حصان و163 حصان، مع توفر جير أوتوماتيكي اختياري بجانب الجير اليدوي.

ويُذكر أن جاكوار لاند روفر ربحت القضية أمام لاندويند بتهمة التقليد في موديل X7، ليأمر القضاء الصيني الشركة بالوقف عن إنتاج وبيع سيارات X7 فورياً وتعويض جاكوار لاند روفر مادياً.