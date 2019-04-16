ليموزين الرئيس الصيني تتحول لسيدان رياضية مثيرة في معرض شانغهاي

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت بعض أشهر صانعات السيارات في العالم موديلات جديدة في معرض شانغهاي الصيني، ولكن توجد العديد من العلامات الأخرى التي لم تسمعون عنها، مثل Honqqi المحلية المتخصصة في صنع سيارات ليموزين وسيدان فاخرة للرئيس الصيني وكبار مسؤولي الدولة، والتي قدمت موديل H5 سبورتس.

ولكن هذه المرة H5 سبورتس ليست سيارة حكومية على الإطلاق، بل سيدان رياضية متوسطة الحجم، والتي تم تقديمها كالنسخة الأكثر رشاقة وسرعة من Honqqi H5 القياسية.

السيارة حظت بالعديد من التحديثات مقارنة بالموديل الحكومي القياسي، مثل مصدات أمامية وخلفية جديدة مع إعادة تصميم شبكة التهوية وإضافة زخرفات سوداء مصقولة بالأسفل مع جناح خلفي وأنانبيب عادم رباعية، وبالطبع، طلاء أصفر براق متباين بقوة مع السقف الأسود.

وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1.8 لتر بقوة 178 حصان وعزم دوران 250 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع أمامي، ويُذكر أن السيارة تعتمد على نفس منصة مازدا 6.. السؤال هنا هل حققت السيارة غرضها بإبهار المتابعين بتوجهها الرياضي وطلائها الصاخب؟ نترك الحكم على ذلك للقراء.