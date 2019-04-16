نيسان 370Z 2020 إصدار الذكرى الخمسين تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – عقب خمسين عاماً من تدشين موديل داتسون 240Z في أمريكا، احتفلت نيسان بالمناسبة عبر الكشف عن 370Z 2020 إصدار الذكرى الخمسين قبل أيام من تدشينها الرسمي في معرض نيويورك للسيارات.

هذا الإصدار الخاص للسيارة مبني على موديل 370Z سبورت بطلاء من لونين، الأبيض والأحمر، تقديراً لـ 240Z Brock Racing Enterprises الكلاسيكية التي فازت بعدة بطولات سباق SCCA.

السيارة تأتي بشرائط سباق جانبية وجنوط 19 إنش خاص بلمسات حمراء، مع بقاء الداخلية كما هي بشكل عام بخلاف بعض اللمسات الخاصة هنا وهناك، مثل مقود محاط بمادة ألكانترا الفاخرة بشريط مركزي متباين، مع تخييط فريد للمقاعد وشعارات الذكرى الخمسين، ومقاعد كهربائية بأربع وضعيات مختلفة مع إمكانية تدفئتها ونظام اوديو Bose بـ 8 مكبرات صوت.

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وتستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 3.7 لتر بقوة 332 حصان وعزم دوران 366 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي قياسي بست سرعات مع توفر جير أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع خلفي.

من المتوقع طرح الإصدار الخاص لاحقاً هذا الشهر مع عدم الإعلان عن الأسعار بعد.، ولكن يقيناً ستكون أغلى من داتسون 240Z الكلاسيكية التي بدأ سعرها من 3,626 دولار! (13,600 ريال).