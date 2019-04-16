كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "أودي"، طرح سيارتها الفارهة الجديدة "s6"، خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي سوف يتم طرحها بنوعين من المحركات، الأول ديزل تربو سعة 3.4 لتر، مدعومبضاغط كهربائي بقدرة 7 كيلووات، مع عدد لفات 70 ألف لفة كحد أقصى في الدقيقة، والثاني محرك بنزين بقوة 450 حصان.
ومن المنتظر أن تبدأ أسعار
وتتميز السيارة بالعديد من الأنظمة المتطورة، خاصةً الملتيميديا والملاحة المطور، فضلاً عن مقاعد رياضية مع فرش ألكانترا، وجنوط قياس 20 بوصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أودي" تكشف عن موعد طرح وأسعار "S6" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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