"أودي" تكشف عن موعد طرح وأسعار "S6" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "أودي"، طرح سيارتها الفارهة الجديدة "s6"، خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي سوف يتم طرحها بنوعين من المحركات، الأول ديزل تربو سعة 3.4 لتر، مدعوم

بضاغط كهربائي بقدرة 7 كيلووات، مع عدد لفات 70 ألف لفة كحد أقصى في الدقيقة، والثاني محرك بنزين بقوة 450 حصان.

ومن المنتظر أن تبدأ أسعار

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أيقونة "أودي" الجديدة، من 76 ألف و500 يورو، ويمكن للسيارة الجديدة أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر، في غضون 5 ثواني.

وتتميز السيارة بالعديد من الأنظمة المتطورة، خاصةً الملتيميديا والملاحة المطور، فضلاً عن مقاعد رياضية مع فرش ألكانترا، وجنوط قياس 20 بوصة.