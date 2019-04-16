انفينيتي Qs انسبيريشن الاختبارية تمهد لسيدان رياضية كهربائية قادمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت انفينيتي عن Qs انسبيريشن الاختبارية في معرض شانغهاي للسيارات، والتي تمهد لسيدان رياضية كهربائية بالكامل، وصرحت الشركة اليابانية الفاخرة أن السيارة تمثل توجه جديد في هذه الفئة بفضل موضع قيادتها المرتفع ونظام دفعها الرباعي الكهربائي.

وترتكز السيارة على منصة جديدة كلياً ستدعم سيارات الشركة الكهربائية في المستقبل، كما أنها تلمح للغة التصميم المستقبلية لانفينيتي لهذا المجال، وقد أشرف مدير التصميم كريم حبيب وفريقه على تطوير السيارة، مصرحاً أن الثقافة اليابانية والتقنيات الحديثة لمهندسي انفينيتي لعبوا دوراً هاماً في تصميمها.

وقد كشفت انفينيتي أن الجيل الأول لسياراتها الكهربائية سيتم تصميمه وبناؤه في الصين للسوق المحلي للرواج الكبير لهذه الفئة هناك، مع وعدها بتقديم “موديلات عالية الأداء بانبعاثات منخفضة توفر تجربة قيادة مثيرة وثقة كاملة في مدى السير”، ما سيساعد انفيتي على “إعادة تقديم” نفسها كعلامة تجارية.