رولزرويس جوست قد تصبح أول سيارة كهربائية فائقة الفخامة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – حسب أحدث التقارير، تستعد رولزرويس لتحويل سيدان جوست الأقل بين طرازاتها إلى أولى طرازاتها الكهربائية فائقة الفخامة خلال العقد المقبل.

أشارت بعض المصادر الداخلية في بي ام دبليو، مالكة رولزرويس، لكون الصانعة البريطانية تخطط لإطلاق جيل جديد كهربائي بالكامل من جوست الحالية التي تم تقديمها في 2009، وهو ما يتفق مع تصريح مولر اوتفوس سابقاً، رئيس العلامة التنفيذي، حول أن أولى سيارات رولزرويس الكهربائية ستصل بعد عام 2020.

تخطط صانعة السيارات الفاخرة للانتقال بشكل مباشر من محركات البنزين إلى الكهرباء حسب تصريحات الشركة بالعام الماضي، ونظراً لكون طرازات جوست وداون ورايث الحالية تستند على منصة الجيل السابق من بي ام دبليو الفئة السابعة، فمن المتوقع أن يتم تأجيل إطلاق جوست الجديدة حتى موعد الكشف عن الجيل الجديد من الفئة السابعة، ما تشير أحدث التصريحات أنه لن يكون قبل عام 2023.

هذا وفي النهاية، يمكن تلخيص كل ما سبق بأننا سنرى أول رولزرويس كهربائية بالكامل خلال عام 2023 على الأقل، وربما في 2024.