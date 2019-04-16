“رسمياً” لكزس LM تكشف عن نفسها كأول ميني فان من الصانعة اليابانية!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس اليوم عن أول ميني فان تحمل اسمها خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2019، والتي تأتي مستندة على طراز الفارد.

تأتي الميني فان الفاخرة الجديدة مع شبك مغزلي أمامي ضخم مع الكثير من لمسات الكروم في مختلف جوانب الخارجية.

وبالنظر لكونها سيارة فاخرة، سوف نجد أن المميزات الحقيقية تقع داخل المقصورة التي تتوفر بنسخة فخمة ذات أربعة مقاعد مخصصة لرجال الأعمال أو الذين يفضلون توظيف سائق خاص، حيث نجد بها اثنين من المقاعد الخلفية القابلة للإمالة والمزودة بأنظمة تهوية مع تبطين داخلي سميك لدعم ظهر الركاب وتقديم أفضل مستويات الراحة.

ستتوفر لكزس LM أيضاً بنسخة ذات 7 مقاعد تتضمن وجود 4 مقاعد حاضنة لأول صفين من المقاعد، مع 3 مقاعد بالخلف، حيث تستهدف هذه النسخة أيضاً رجال الأعمال، ولكن أولئك الذين يرغبون في الجلوس مع عائلتهم، والذين سوف يستمتعون جميعاً بتجربة ركوب مريحة للغاية بفضل نظام التعليق المميز وممتصات الصدمات المتقدمة.

تأتي الميني فان الفخمة مع العديد من التقنيات المميزة، ما يتضمن شاشة 26 إنش لتسلية الركاب بالخلف، فاصل زجاجي لتوفير بعض الخصوصية للركاب، ساعة كلاسيكية تناظرية، ومكان لتخزين المظلات بالأبواب بشكل يشبه سيارات رولز رويس أو سكودا الحديثة، بجانب وجود مبرد صغير يسع اثنين من زجاجات الشراب.

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هذا وستأتي ميني فان لكزس LM الجديدة كلياً في فئة 350 بمحرك 3.5 لتر في حين تأتي فئة 300h بمحرك 4 سلندر 2.5 لتر هايبرد مع وجود خيار لدفع أمامي أو رباعي، حيث سيتم طرحها بالأسواق لاحقاً هذا العام باللون الأبيض أو الأسود، دون الكشف عن الأسعار بعد.