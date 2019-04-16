كيا سيراتو 2020 المواصفات الصينية تدشن رسمياً بمحرك هايبرد

الخليج ٣٦٥ نت – ضمن فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2019، دشنت كيا طراز K3 (المعروفة في أسواقنا باسم سيراتو) 2020 والتي تأتي مخصصة للسوق الصيني فقط بشكل رسمي.

تم تصميم وتطوير وتصنيع K3 بواسطة شركة دونغفنغ يويدا كيا المشتركة الصينية، حيث تعد أحدث النسخ من السيارة المباعة هناك كسيدان متوسطة، والتي سيتم طرحها بالوكالات بالربع الثاني من العام الجاري.

تأتي كيا K3 2020 باثنين من خيارات البنزين التي تتضمن محرك 1.5 لتر يقدم أفضل مستوى كفاءة استهلاك وقود في فئته وآخر 1.4 لتر تيربو، إلى جانب وجود نسخة هايبرد قابلة للشحن، دون الكشف عن تفاصيل أي من النسخ الثلاثة.

من حيث التصميم، تأتي كيا K3 2020 مع مصابيح أمامية وخلفية توقيعية، بجانب شبك أمامي يشبه شبك بعض سيارات مازيراتي، في حين تحمل النسخة الهايبرد شارات ‘ECO plug-in’ مع خاصية تزويد نظام المعلومات الترفيهي بأقرب محطات الشحن الكهربائية.

Advertisements

هذا وخلال حفل تدشين سيراتو المواصفات الصينية، أكدت الشركة بأنها عملت على الاهتمام بمتطلبات واحتياجات الشباب الصيني من خلال تزويد موديلها الشهير بمزيد من الرحابة الداخلية والتقنيات التي تمتزج بلغة تصميم أنيقة وجذابة، كما تم استعراض عدة تقنيات خاصة بحقبة القيادة الذاتية إلى جانب نظام مميز يحمل اسم نظام القيادة المتكيف مع المشاعر، وهو ما يستخدم عدة مستشعرات ونظام الذكاء الاصطناعي لأجل تحليل مشاعر السائق وتغيير نمط المقصورة والعدادات حسب ما يشعر به.