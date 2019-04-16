“49 صورة” تدشين رولزرويس فانتوم وجوست بنسخ قاعدة العجلات الطويلة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تحقيق رولزرويس لنجاح عبر تزايد مبيعاتها في الصين بشكل كبير بالعام الماضي، قامت اليوم بالكشف عن عدد من طرازاتها الفاخرة بمعرض شنغهاي للسيارات 2019.

كانت إحدى الموديلات التي تم تدشينها هي رولزرويس فانتوم فائقة الفخامة والمزودة بمقصورة خلفية معزولة تحمل اسم “جناح الخصوصية”، حيث تستهدف من يبحث عن الاختلاء بذاته في الصف الثاني عبر وجود فاصل زجاجي يمكن تظليله بضغطة زر كي لا يتمكن السائق والراكب الأمامي من رؤية ما يحدث بالخلف، بجانب وجود ستائر كهربائية سوداء يمكنها تغطية النوافذ الخلفية كذلك لمنع أي شخص بالخارج من رؤية الداخل، بجانب وجود نظام اتصال داخلي للتواصل مع السائق بالمقدمة.

تتضمن مقصورة فانتوم وجود عدة لمسات من أخشاب الأوكالبتوس المدخنة مع تطعيمات من الفضة وجلود فاخرة تكسو الأبواب، فيما تحصل الخارجية على لون بني داكن مع غطاء محرك فضي وخط جانبي سفلي أبيض.

ونظراً لكون طراز جوست كان هو الأكثر مبيعاً لدى رولزرويس بالصين في العام الماضي، فقد تم الكشف عن نسخة قاعدة العجلات الطويلة منه أيضاً الذي يأتي بلون رمادي خارجي مميز مع كسوة جلدية داخلية سوداء.

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هذا وبجانب هذين الطرازين، كشفت رولزرويس أيضاً عن نسخة بلاك بادج من طراز رايث المغطاة بخارجية ذات لون ماسي أسود، مع داخلية تدمج بين الرمادي والأحمر وسقف ستارلاين مغطى بمصابيح تعطي شعور بوجود نجوم، كما تم استعراض كولينان التي تعد أول SUV من العلامة البريطانية كذلك بخارجية زرقاء مميزة وداخلية تمزج بين الأسود والأزرق كي تكتمل المجموعة.