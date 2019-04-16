كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن مستمرة في تطوير سيارتها "DB4 GT زاجاتو" الأسطورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أستون مارتن، عن استمرار العمل لإعادة تطوير وتصنيع سيارتها الأسطوريّة الشهيرة DB4 GT زاجاتو. ‎ ‏يتم تنفيذ عمليات تصميم وتطوير DB4 GT زاجاتو وفق أعلى مستويات الدقّة والمهارة الحرفيّة العالية في قسم العمليات الخاصة لدى أستون مارتن في بلدة نيوبورت باجنيل بمقاطعة باكينجهامشير. يشكّل هذا القسم حالياً أكبر منشآت أستون مارتن العالمية التي تضم أحدث التجهيزات والخبرات اللازمة لعمليات تجديد وصيانة السيارات الرياضية للعلامة.

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