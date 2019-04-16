هيونداي كريتا 2020 المواصفات الصينية الجديدة كلياً تستعرض تصميمها الجريء

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الخليج ٣٦٥ نت – اختارت هيونداي معرض شنغهاي 2019 لتدشين الجيل الجديد من كروس أوفر ix25 2020 المدمجة (المعروفة في أسواقنا باسم كريتا).
تأتي ix25 الجدبدة كلياً مع شبك هيونداي الجديد الذي رأيناه مؤخراً في طرازات الشركة الأحدث مثل بالسايد، كما نرى مصابيح أمامية وخلفية مقسمة لجزئين مستوحاة من طراز كونا، فيما تبدو باقي أجزاء التصميم تقليدية مع عدة لمسات توحي بقدرتها على القيادة بالطرق الوعرة مثل ألواح الحماية السفلية الأمامية والتعزيزات البلاستيكية مع ارتفاع مقبول عن الأرض.
تشير التقارير لكون كريتا المواصفات الصينية الجديدة تأتي مع زيادة في الطول قدرها 30 ملم وزيادة بالعرض 10 ملم، فيما ازداد طول قاعدة العجلات كذلك 20 ملم مع تقليل الارتفاع بفارق 7 ملم لزيادة المظهر الديناميكي.
في الوقت ذاته، تتبنى الداخلية تصميم أحدث عبر شاشة لمسية مرتفعة أعلى لوحة القيادة، والتي تستبدل الكونسول الوسطي بشكل مستوحى من سيارات تيسلا بعض الشيء.
هذا وقد كشفت هيونداي أيضاً عن النسخة الصينية من سوناتا الجديدة بجوار كريتا الصينية.
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