نيسان سنترا 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن سنترا الجديدة كلياً في معرض شانغهاي للسيارات عقب أسابيع من تسرب صور السيارة على صفحات الإنترنت.. وتتمتع سنترا الجديدة بمظهر أملس وأكثر أناقة من الموديل السابق، مع مصابيح أمامية ومصابيح ضباب بتصاميم حادة.

وتتمتع شبكة التهوية السوداء بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل V، بينما الخلفية تبدو أنيقة كذلك بفضل خطوط التصميم الجريئة على جوانب المصدات والمصابيح الخلفية الجديدة.

وصرحت نيسان أن إعادة تصميم الخارجية أدى إلى معادل سحب 0.26 فقط، وهو نفس معادل نيسان GT-R، ما يشير إلى تحسن ملحوظ للأداء الايروديناميكي.. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل مولدات الطاقة والأداء الأخرى خلال أيام.

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بالانتقال للداخلية نرى أن سنترا الجديدة توفر مساحة تسع لخمسة أفراد بالغين بزخرفات سوداء أو رمادية خفيفة، وفي منتصف لوحة القيادة نرى شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش مع لوحة عدادات رقمية أصغر 7 إنش.

من التقنيات الجديدة الأخرى التي حصلت عليها السيارة هي كبح الطوارئ والتحذير الذكي المبكر من الاصطدام وراصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق والمزيد.. وننتظر الكشف عن أسعار نيسان سنترا الجديدة لاحقاً لكننا نتوقع ابتداؤه في حدود 62 ألف ريال.