كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات تطرأ على سيارة بي إم دبليو M2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة AC Schnitzer تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو M2 Competition لرفع معدلات أدائها والحفاظ على شراسة وقوة السيارة.

وكشفت الشركة أنها أجرت تعديلات على محرك التربو المستقيم سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر لرفع قوته من 410 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 500 حصان/650 نيوتن متر.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال خفض الخلوص الأرضي من 30 إلى 40 ملم. كما تقدم شركة التعديل للسيارة باقة المكونات الأيروديناميكية، والتي تشمل سبويلر خلفي وشفة كربون وجناح خلفي ومشتت أمامي وناشر خلفي وسبويلر حافة السقف.