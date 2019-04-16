كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تعتزم طرح سيارتها S6 الجديدة بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة أودي طرح سيارتها S6 الجديدة خلال الصيف القادم بسعر يبدأ من 76 ألف و500 يورو (مليون و 400 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن صالون أودي S6 الفئة العليا الجديدة تعتمد على سواعد محرك ديزل تربو V6 سعة 3.4 لتر وبقوة 349 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتضافر جهود المحرك مع ضاغط كهربائي بقدرة قصوى 7 كيلووات مع عدد لفات أقصى 70 ألف لفة في الدقيقة، وذلك بهدف سد فجوة التربو لدى عمليتي بدء السير والتسارع مع الحمل المنخفض وعدد لفات المحرك القليل.

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وتنطلق السيارة رباعية الدفع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 0ر5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س. ويسهم نظام الدفع الهجين 48 فولت في تقليل معدل الاستهلاك بنحو 0.4 لتر. ويضم النظام أيضا مولد بدء مع بطارية ليثيوم أيون، وتضم باقة الدفع محرك بنزين بقوة 450 حصان.

وتعتمد الصالون الرياضية على مجموعة تعليق S الرياضية، كما ينخفض الهيكل بمقدار 20 ملم. وبشكل اختياري توفر أودي نظام تعليق هوائي أكثر راحة مع قفل تفاضلي رياضي.

وتقف السيارة على جنوط بقياسات متعددة تبدأ من 20 بوصة، كما تزخر بنظام ملتيميديا وملاحة مطور، ومقاعد رياضية مع فرش ألكانترا.