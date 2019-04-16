علامة انفينيتي الفاخرة تعود للسعودية رسمياً عبر التوكيلات العالمية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة انفينيتي، الذراع الفاخر لشركة نيسان اليابانية، مؤخراً عن عودتها إلى المملكة العربية السعودية لأجل تقديم مختلف الخدمات اللازمة لعشاق السيارات الفخمة من بيع وصيانة وتمويل عبر وكيل جديد هو التوكيلات العالمية للسيارات المعروف بامتلاك وكالة شيفروليه وجمس.

أسست نيسان علامة انفينيتي بشكل رسمي منذ 29 عاماً في 1989 لتقدم من خلالها سيارات ذات خامات وجودة تصنيع أكثر رقياً وفخامة ورفاهية، قبل أن تعلن الشركة في 2018 عن وجود نية للتركيز على السيارات الهجينة والكهربائية مستقبلاً.

هذا وقد أطلقت انفينيتي السعودية يمكنكم الدخول اليه اضغط هنا داخل المملكة مؤخراً، وهو ما يضم مختلف طرازات التي تكون كما يلي:

انفينيتي Q50

انفينيتي QX60

انفينيتي QX50

انفينيتي Q30

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انفينيتي Q60

انفينيتي QX80

انفينيتي Q70

انفينيتي QX70