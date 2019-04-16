- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة انفينيتي، الذراع الفاخر لشركة نيسان اليابانية، مؤخراً عن عودتها إلى المملكة العربية السعودية لأجل تقديم مختلف الخدمات اللازمة لعشاق السيارات الفخمة من بيع وصيانة وتمويل عبر وكيل جديد هو التوكيلات العالمية للسيارات المعروف بامتلاك وكالة شيفروليه وجمس.
أسست نيسان علامة انفينيتي بشكل رسمي منذ 29 عاماً في 1989 لتقدم من خلالها سيارات ذات خامات وجودة تصنيع أكثر رقياً وفخامة ورفاهية، قبل أن تعلن الشركة في 2018 عن وجود نية للتركيز على السيارات الهجينة والكهربائية مستقبلاً.
هذا وقد أطلقت انفينيتي السعودية يمكنكم الدخول اليه اضغط هنا داخل المملكة مؤخراً، وهو ما يضم مختلف طرازات التي تكون كما يلي:
انفينيتي Q50
انفينيتي QX60
انفينيتي QX50
انفينيتي Q30
انفينيتي Q60
انفينيتي QX80
انفينيتي Q70
انفينيتي QX70
كانت هذه تفاصيل خبر علامة انفينيتي الفاخرة تعود للسعودية رسمياً عبر التوكيلات العالمية للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.