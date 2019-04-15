“وزارة الطاقة” أسعار البنزين تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر وهي قابلة للارتفاع والانخفاض

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أسعار البنزين المحلية تتم مراجعتها بشكل دوري كل ربع سنة “ثلاثة أشهر”، ولذلك فهي قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو قد أعلنت الأسعار الجديدة للبنزين بعد مراجعتها، مبينة أن الأسعار خلال الربع الحالي من عام 2019 هي:

بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر ، أي ارتفع بنسبة 5.1%.

بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، أي ارتفع بنسبة 4%.

يُذكر أن “أرامكو” أبقت على أسعار باقي أنواع الوقود دون تغيير، فظل وقود الديزل عند سعر 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال.