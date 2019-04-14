"فضيحة العوادم" تدخل "دايملر" منعطفاً جديداً

كتب: باسل الحلواني
مازالت فضيحة التلاعب في أنظمة العادم بألمانيا، تلاحق كبريات شركات صناعة السيارات الألمانية، بعد اكتشاف تطورات جديدة في القضية التي أثارت ضجة واسعة خلال الأشهر الماضية، حيث دخلت شركة دايملر الألمانية صاحبة علامة مرسيدس، منعطفاًجديداً من الأزمة، في ظل ما أتخذه المكتب الاتحادي للسيارات، من إجراءات ضد الشركة بسبب "أجهزة غير قانونية للتلاعب" مكتشفة حديثاً.
وتتعلق الاتهامات الجديدة بحوالي 60 ألف سيارة
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أجبرت "دايملر"، على استدعاء نحو 700 ألف سيارة في جميع أنحاء أوروبا ما في ذلك 280 ألف سيارة في ألمانيا وحدها، من أجل تثبيت نسخة جديدة من برنامج إدارة المحرك.
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