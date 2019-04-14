بنتلي تطلق مجموعة أثاث منزلي فاخر!

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء احتفال بنتلي بالذكرى المئوية لتأسيسها، كشفت الصانعة البريطانية الفاخرة عن مجموعة محدودة من الأثاث المنزلي الفاخر في معرض صالون ديل موبايل في ميلانو.

تتضمن المجموعة 100 قطعة من المقاعد الخاصة ومساند الأقدام والمكاتب، والتي تأتي جميعاً مستوحاة من تاريخ وتصميمات بنتلي، والتي تحمل شعار مئويتها محفوراً بها، مع استخدام أعلى تقنيات التصنيع جودة ودقة لعكس القيم التي تمثلها العلامة.

هذا ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتج فيها بنتلي قطع أثاث خاصة، حيث قامت سابقاً بتصنيع مقاعد ذات مساند، أرائك، وأسرّة، فيما تبرز هذه المجموعة بسبب تصميمها الذي يمزج بين الحداثة والكلاسيكية، دون الإعلان عن الأسعار بعد.