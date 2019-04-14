“بالصور” أرخص 8 سيارات بنفقات الصيانة السنوية

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مصروفات الصيانة السنوية أحد أهم أعباء امتلاك السيارات التي يجب التفكير فيها ملياً قبل شراء موديل جديد، حيث أن بعض السيارات تقدم لملاكها معدل تكاليف سنوي معقول، فيما يتطلب البعض الآخر عناية خاصة باهظة الثمن، ولأجل مساعدتك في تقرير سيارتك القادمة، نقدم لك اليوم أرخص 8 سيارات بمختلف الفئات من حيث مصروفات الصيانة السنوية.

تويوتا كورولا

كما هو متوقع، تعد تويوتا كورولا هي الأكثر اقتصادية على الطريق من حيث مصاريف الصيانة السنوية، والذي يأتي بمتوسط 710$ (2,665 ريال)، ما يقل أو يزداد حسب عمر السيارة بالطبع.

تويوتا بريوس

تتميز تويوتا بريوس أيضاً بتكاليف صيانة منخفضة بجانب توفيرها العالي للوقود بفضل محركها الهايبرد، وهي تأتي بمتوسط تكلفة 763$ (2,865 ريال) سنوياً.

هوندا اكورد

مع متوسط 822$ (3,100 ريال) لمصروفات الصيانة السنوية، تعد هوندا اكورد واحدة من أعلى السيارات بالاعتمادية لقلة مشكلاتها بشكل عام.

كيا سول

تقدم كروس أوفر كيا سول المدمجة معدلات اعتمادية ممتازة دون الحاجة للكثير من الإصلاحات، ولهذا تأتي متوسط تكاليف صيانتها السنوية عند 919$ (3,445 ريال) فقط.

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هوندا CR-V

من المتوقع أن يدفع ملاك هوندا CR-V متوسط 965$ (3,620 ريال) لتكاليف إصلاح سيارتهم سنوياً، وهو ما يتفوق على أغلب سيارات الفئة ذاتها.

فورد موستنج

تعد فورد موستنج هي أرخص سيارة رياضية يمكن شراؤها من حيث المصروفات السنوية المتعلقة بالصيانة، حيث أنها تأتي بمتوسط إنفاق 979$ (3,670 ريال).

تويوتا تندرا

أما بشريحة البيك اب، فلا يوجد ما هو أفضل من تويوتا تندرا كاملة الحجم التي تأتي بمتوسط مصروفات سنوي يبلغ 1,012$ (3,795 ريال).

انفينيتي Q70

تعد انفينيتي Q70 واحدة من أرخص السيارات السيارات الفاخرة المتوفرة اليوم من حيث أسعار الصيانة والخدمات، وهو ما يأتي بفضل معدل اعتماديتها العالي وتشاركها الكثير من القطع مع سيارات نيسان، ولذا نجد أن متوسط تكلفة صيانتها السنوي يبلغ 1,412$ (5,295 ريال).