بالصور.. "البافارية للسيارات" تطلق رسمياً العلامة الكهربائية ""BMWi في مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات وكيل العلامتين الألمانيتين BMWو MINI، عن إطلاق BMWi التي تمثل مستقبل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، لتصبح مصر من أوائل أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تستقبل على طرقاتها سيارة i3 الكهربائية بالكامل، بجانب السيارة الرياضية الأكثر تطوراً في العالم وهي BMW i8.

ونظمت المجموعة البافارية للسيارات احتفالا كبيرا بمنتجع أب تاون كايرو، بمناسبة الإعلان عن طرح علامة BMWiفى مصر، والتى صمُمت لتكون كهربائيةBorn Electric، بحضور عدد كبير من المسؤولين على رأسهم المهندس عمرو نصار وزير التجارة و الصناعة، الذى شارك فى الحدث بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى حضور ايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، وفريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية في مصر، وكونراد باومجارتنر، مدير قطاع المبيعات الإقليمى بالشركة، ومحمد الغزالى حرب، رئيس قطاع السيارات الكهربائية BMWi، ومدير التسويق وتطوير السيارات بالشركة، بالإضافة إلى سفير دولة المجر بالقاهرة.

وأوضح وزير التجارة و الصناعة، أن الحكومة تقوم حاليا بتجهيز كافة المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور قراراً جمهورياً بالسماح بإستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية وهو الأمر الذى يسهم فى تشجيع المستهلك المصري على استخدام هذه النوعية من السيارات للحد من استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من

الانبعاثات الخطيرة، مشيراً إلى أن توجهات المجموعة البافارية للسيارات تدعم استراتيجية الدولة لتشجيع استخدام السيّارات الكهربائية للمساهمة في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على المحروقات كمصادر للطاقة.

ومن جانبه قال فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات في مصر، إن المجموعة تسعى إلى ريادة سوق السيارات الكهربائية خلال عام 2019، لافتا الى ان المجموعة أجرت دراسات عديدة استمرت أكثر من عامين حول كيفية تطوير وتجهيز دخول السيارات الكهربائية الى السوق المصرية، إلى جانب تدريب العاملين والانتهاء من انشاء مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأضاف أن السيارة BMWi تعكس التطور التكنولوجي الكبير في مجال إنتاج السيارات الكهربائية والهجين فائقة الأداء والموفرة للوقود، مشيراً الى أن السيارة الجديدة تصنع باستخدام المواد المستدامة ومُعادة التدوير في عملية الإنتاج لتحقيق مستقبل أخضر، وتطوير التقنيات للحدّ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال كونراد باومجارتنر، مدير قطاع المبيعات الإقليمى، إن شركة BMW تمتلك تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، في العالم يرجع لعام 1972 حيث سجلت السيارة الكهربائية التي انتجتها الشركة كواحدة من أبرز

المحطات في تاريخ تطوير السيارات الكهربائية.

وأضاف أن السيارة الكهربائية BMW i3 ، توفر إمكانيات جديدة ومبتكرة كلياً وتتميز بكافة المواصفات الرياضية والمواصفات العملية التي تؤمّن السيّارات ذات الاربعة مقاعد، لافتاً الى ان السيارة تتميز بتصميم مبتكر، وتصنع مقصورة الركاب من الياف الكربون، حيث يميزها خفّة الوزن، الصلابة، والسلامة.

Advertisements

واوضح أن المحرّك الكهربائي بالسيارة يعمل بقدرة 125 كيلووات وبقوة 170 حصاناً، وبسرعة قصوى تبلغ 150 كم/الساعة، مشيراً الى ان بطارية السيارة تعمل حتى مسافة تصل الى 335 كم.

وأشار محمد الغزالى حرب رئيس قطاع السيارات الكهربائية BMWi بالشركة أن السيّارتان Coupe BMW i8 و i8 Roadster تعملان بمحرك كهربائى ومحرك وقود، لافتاً إلى أن محرك السيارة يعمل بقوة 374 حصاناً وعند تشغيل المحرّكين معاً، ينقلان سرعة سيارة من صفر إلى 100 كم/الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ، مع استهلاك 2.5 لتر فقط من الوقود كل 100 كم.

جدير بالذكر أن BMWi قد انطلقت عام 2011، استكمالا للدور الريادي الذي تحتله مجموعة BMWفي مجال التطور التكنولوجي في قطاع السيّارات منذ عدّة سنوات، وتقدمBMWiالمزيج الأمثل لمتعة القيادة والحفاظ على البيئة.

وتضم عائلة BMWi اليوم السيّارة BMW i3 الكهربائية بالكامل وسيّارة i8 الرياضية الهجينة. كانت مجموعةBMW قد كشفت عن هذين الطرازين للمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للسيّارات عام 2013، وتعدi8 أول سيّارة رياضية هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، تجمع بين مميزات السيارة الرياضية فائقة الاداء والتوفير الأقصى فى استهلاك الوقود والانبعاثات.

وتعمل علامةBMWi على استخدام المواد المستدامةومُعادة التدوير طيلة عملية الإنتاج لتحقيق مستقبل أكثر خضاراً،وتطوير التقنيات للحدّ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.